金属期市：伦敦金属期货涨势暂停，因朝鲜局势令人担忧

路透墨尔本8月10日 - 伦敦期铜和期铝周四停留在逾两年高位附近，投资者担忧美国和朝鲜的紧张关系发酵，引发金融市场的获利了结。

中国期铝周四稍早扩大涨幅，触及2012年以来的高点，投资者预期中国削减产量将使供应减少而大举买进。

瑞银分析师Daniel Morgan表示，中国钢铁和铝行业关停产等改革举措帮助推动金属价格上涨，但涨势背后还有更广泛的因素支撑。

他说，今年大多数时间全球经济同时出现增长，中国房地产周期富有韧性，以及美元走软，也都给了投资者参与其中的理由。

“我认为基本金属大涨背后的原因不止一个。”

0540GMT，上海期货交易所期铝缩减涨幅，几近持稳于每吨16,060元人民币(2,414美元)，稍早曾升至2012年5月以来高位16,460元。

未平仓合约劲升至90万口左右的纪录高位，自8月1日以来大增50%。

伦敦金属交易所(LME)期铝徘徊在每吨2,000美元上方的逾两年高点附近。

伦铜报每吨6,450美元，下滑0.1%。伦铜上日小幅收低，因投资者在铜价创下2014年12月以来高点每吨6,515美元后进行获利了结。

沪铜下滑0.7%。

LME期铅上扬近1.2%。

两名知悉情况的消息人士称，中国最大的几家铝箔生产商准备就美国将对中国铝箔征收高额关税的初步裁定进行抗辩。 (编译 张荻/艾茂林; 审校 刘秀红/王颖)