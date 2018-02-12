金属期市：伦铜上涨脱离近两个月低位，中国春节假期临近

路透墨尔本2月12日 - 伦敦期铜周一上涨，脱离了近两个月最低水位，因美元下跌，但在本周春节假期开始前交易员对需求仍持谨慎态度。

花旗在报告中称，中国对金属的需求以及供给瓶颈应能在2018年支撑铜价，而近期价格走高看似是全球增长和需求作用的结果。

“(不过)尽管我们预计楼市相关的金属需求将保持相当强健的状态，但电力基础设施和机械支出可能下降，似乎令人担忧，”报告称。

0730GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜上涨1.6%至每吨6,863美元，收复上日部分跌幅。期铜上日下挫1.3%至12月14日来低点6,733美元。期铜价格还跌破100日移动均线，令技术面恶化。

沪铜收跌0.2%至每吨51,710元人民币(8,202.47美元)，此前触及9月底以来最低，因农历春节前中国金属市场下跌。未平仓合约创下近两年来最高。

上海期交所将从2月14日晚上起休市。

上海一铜交易商表示，“农历春节之前实货市场目前相当淡静。不论从任何指标来看，本地及国外的升水都不高。”他预期农历春节后人气转多，因预期今年稍晚将趋于吃紧。

美国薪资增幅意外飙升已经在过去一周震撼全球股市和债市，而全球三大经济体的通胀数据料将决定未来一周投资者是否将踏上另一场过山车之旅。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，在2月6日止当周，对冲基金和基金经理削减COMEX铜净多仓。(完) (编译 王琛/张明钧; 审校 王洋/于春红)