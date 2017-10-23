金属期市：伦铜上涨，因中国预计经济增长目标可顺利实现

路透墨尔本10月23日 - 周一伦铜与其他金属一道上涨，之前中国国家发展和改革委员会官员称，今年全年6.5%左右增长目标料顺利实现。

0119GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜涨0.4%至每吨6,982美元；上日收盘变化不大，并实现第四周连涨。伦铜上周触及三年来最高的每吨7,177美元，因亚洲、欧洲和美国的制造业向好。

沪铜小涨0.2%，至每吨54,800元人民币(8,280美元)。

中国国家发展和改革委员会主任何立峰周六表示，预计中国经济全年6.5%左右的预期增长目标将顺利实现，并能够争取更好的效果，今年底经济总量将超过80万亿元人民币，增量可能超过6万亿元。

美国参议院共和党领袖和白宫预算主管周日表示，希望在年底前就共和党的税改方案采取行动；同时他们对为大幅减税买单的选项持开放态度。

上海一家回收工厂数年来一直致力于拆解废弃电视机和笔记本电脑，现在又将迎来一波新的废品：大量电动汽车的报废电池。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和投资基金在10月17日止当周提高COMEX期铜净多头仓位至五周高位。

俄罗斯铝业联合公司称，第三季铝产量较前季增长1.1%，至93.1万吨。(完) (编译 王颖/郑茵 审校 许娜/王兴亚)