金属期市：伦铜上涨，因美元涨势失去动能

路透悉尼1月9日 - 伦敦期铜周二走坚，因美元失去上涨动能。上海期铜从上日跌势中反弹，并略微上涨。

隔夜伦敦期铜受美元走强打压，跌至两周低点。

0700 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.5%，报每吨7,160美元；上日收盘几无变动。伦铜在12月8日触及每吨7,312.50美元，这是自2014年1月以来最高水平。

主力沪铜收高0.75%至每吨55,010元人民币(8,458.91美元)，周一则跌0.9%。

由于中国加强限制外国废料的进口，中国金属回收业者、甚至于江西铜业等炼厂逐渐打算利用东南亚国家作为处理铜废料的替代地点。

卡塔尔大型集团业者Aamal Co旗下关系企业计画建立三座工厂生产铜线、铝条以及缆线卷盘，在面临遭到其他阿拉伯国家禁运之际，这些项目将使其更能够自给自足。

周二日圆跃升，此前日本央行削减在市场操作中购买的长期公债规 模，帮助引燃对未来撤回大规模刺激政策的预期。日圆兑美元上涨约0.4%至112.62，进一步从周一触及的两周低点113.40回升。

沪镍收涨1.38%，LME期镍涨0.67%至12,615美元。沪锌收高1.4%，LME期锌上涨0.4%至3,399.50美元，创2007年以来的最高。锌库存减少及市场供应短缺的担忧，正在推动锌价上涨(完) (编译 李春喜/张明钧; 审校 白云/孙茉莉)