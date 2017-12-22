金属期市：伦铜下滑，但周线有望上涨逾2%

路透北京12月22日 - 伦敦期铜价格周五小跌，逆转上日涨势，因美元上升，以及智利铜矿薪资协议的达成缓解了对这个全球最大铜生产国供应中断的担忧。

美元上升令美元计价商品对非美国的公司来说更为昂贵，但伦敦金属交易所(LME)期铜仍有望实现逾2%的周线涨幅，且在下周圣诞假期前收在每吨7,000上方。

“进入新的一年，期铜交投区间可能比2017年更高一些，”INTL FCStone在2018年展望中表示，并指出主要劳资谈判“可能对大量金属产生影响”。

0506 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.6%至每吨7,042.50美元。该期约周四上涨0.6%，盘中触及近两个月高位。

中午停盘时，上海期交所主力2月期铜合约持平于每吨54,250元人民币(8,254.72美元)。

LME期铝跌0.4%至每吨2,142美元，受年末获利了结影响。之前该期约受中国产量下降推动，涨势持续了一周。上海期交所期铝跌0.4%。

其他金属方面，伦敦期锌、期镍和期铅均下跌0.5%左右。

加拿大矿业企业Teck Resources，与代表其智利克夫拉达布兰卡铜矿105名工人的工会周四表示，已达成薪资协议，结束持续八日的罢工。(完) (编译 杜明霞/王颖；审校 艾茂林/于春红)