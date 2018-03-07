金属期市：伦铜价格下跌，市场担忧爆发全球贸易战

路透墨尔本3月7日 - 伦敦金属价格周三下跌，市场对爆发贸易战的担忧加剧。如果爆发贸易战可能破坏全球经济增长。此前美国总统特朗普表示，将推进对进口钢和铝课征高额关税的计划。

0223 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜下跌0.5%，报每吨6,971美元，抹去上涨1.4%的部分涨幅。自2月中旬以来，伦铜价格一直在6,850-7,250美元之间波动，触及四年高点，因全球制造业已经加大马力，为欧洲、中国和美国的建筑业和电力产业扩大供给。

沪铜微涨0.3%，报每吨52,530元人民币(8,302美元)。

倡导自由贸易的白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)辞职，引发了有关特朗普将推进关税计划、带来贸易战风险的担忧。

“美元走软昨日帮助铜价升至7,000美元上方，但我认为担忧重现，”新加坡的一名交易员表示。

中国财政部部长肖捷在会上指出，中国完全能够确保不发生系统性风险，预计未来几年中国政府债务率不会有明显变化。

巴西锌矿企业Nexa Resources 的执行长Tito Martins周二表示，该企业预测锌需求增长将超过供应，在今年剩余时间锌价可保持在每吨3,400-3,500美元。

美国工厂新订单1月录得六个月最大降幅，企业设备支出在2017年强劲增长后看似有所回落。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 杜明霞/李婷仪)