金属期市：伦铜六日来首次上涨，季末前出现仓位了结

路透墨尔本9月27日 - 伦敦期铜周三上涨，为过去六个交易日以来的首次，因在第三季度末以及中国长假开始以前，伦铜仓位被结清。

美元走强，以及围绕中国经济增长的忧虑增加，都令铜价涨幅受限。

“整体看起来，期铜完全处于区间交投模式...（我）担心对于整个基本金属的广泛氛围可能将发生改变。”Marex在亚洲的机构销售部主管Matt France在报告中指出。

0700GMT时，LME三个月期铜涨0.7%至6,458美元，前一交易日收低0.6%。今日稍早跌至6,415美元，距上周五一度触及的8月中旬以来的最低位6,366美元不远。

沪铜扳回早盘跌幅，最终收盘持平于50,540元人民币(7,614美元)。

现货较三个月期铜的升水扩大至10年最阔水准，暗示市场对现货铜兴趣不大，交易商称这是因为基金展期仓位以及消费者需求不旺。

LME期锌涨0.7%，扳回周二1%的跌幅，LME期铅下跌0.2%。

上海保税仓库期镍升水大涨55美元，至每吨295美元，暗示一些空头仓位持有者可能赶忙在下周中国假期前空头回补。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二表示，美联储需要继续逐步加息，尽管通胀路径存在普遍的不确定性。叶伦在讲话中承认美联储在预测其主要政策目标之一上有难度。

一项民间调查结果显示，中国经济增长率在第三季可能下滑，但仍远好于去年；调查还显示2018年或面临重大风险。

美国9月消费者信心回落，8月新屋销售降至八个月低位，受飓风哈维和伊尔玛影响，支持了风暴将拖累第三季经济增长的观点。 (编译 高琦/于春红; 审校 杜明霞/张明钧)