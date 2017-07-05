金属期市：伦铜原地踏步，南美铜矿罢工威胁支撑铜价

路透墨尔本7月5日 - 伦铜周三小幅波动，朝鲜试射导弹后亚洲避险 情绪加重，而南美铜矿的罢工威胁给价格带来支撑。

0141GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜波动不大，报每吨5,885 美元，上日则小跌0.6%。铜价在每吨6,000美元阻力位附近上攻未果，目 前正跌向100日移动均线5,774美元的支撑位。

上海期交所期铜小跌0.6%至每吨47,150元人民币(6,935美元 )。

朝鲜周三称已试射新研发的洲际弹道导弹，该导弹可携带大型核弹头。

智利安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)面临旗下Zaldivar铜矿工人和Centinela铜矿监督员的罢工威胁。该公司是全球最大的铜生产商之一。

中国6月财新服务业采购经理人指数(PMI)再度放缓，降至逾一年次低水准；其中，新业务指数创13个月低点。而受服务业减速拖累，当月财新中国综合PMI亦创一年以来最低。

大宗商品贸易商嘉能可的一些前任交易员计划周三启动一个网上平台，允许矿业公司和冶炼厂可以不经过中间商就能进行精矿交易，从而节省成本。

印尼已经向另外两家公司发布意见，准许其出口矿石。(完) (编译 王颖/王兴亚；审校 戴素萍/白云)