金属期市：伦铜原地踏步，静待下周美国将公布的关键经济数据

路透悉尼6月23日 - 铜价周五波动不大，下周美国公布关键经济指标之前铜价原地踏步，锌价则受获利回吐影响下滑，本周锌价曾因供应忧虑大幅上扬。

下周公布的美国数据包括6月消费者信心指数、成屋待完成销售和第一季国内生产总值(GDP)终值。

0652GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报在每吨5,804美元。

上海期交所期铜涨0.3%至每吨46,100元人民币(6,741美元)。

LME期锌下跌0.5%，本周以来涨幅收窄至6%，但仍是3月中以来最大周线涨幅。

LME在新奥尔良的锌库存约为27.6万吨，为七年以来最低水准。

“所有注意力将重新放在今日稍晚将公布的库存上(不仅是LME，还有上海期交所库存)，以判定(近来的价格涨势)是否会持续，若库存再度大幅下降，可能真的会导致锌价大涨，”Marex Spectron在报告中说。

现货锌较三个月期锌每吨贴水2.75美元，表明供应面紧张。

今年非洲第二大铜生产国赞比亚的铜产量料增至85万吨，去年为770,597吨。

LME指标期铝持稳于每吨1,870美元。上海期铝跌0.3%。

美国制造业和工会指责中国的廉价铝充斥市场，使得美国生产商关门大吉，中国周四回击这项指控，称不应该把单边惩罚性贸易举措作为试图解决全球铝供应过剩的药方。 (完) (编译 王颖/汪红英；审校 于春红)