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亚洲
March 9, 2018 / 2:17 AM / 2 days ago

金属期市：伦铜可能第三周下跌，关注美国关税

1 分钟阅读

    路透墨尔本3月9日 - 伦敦期铜可能连续录得第三个周线跌幅，因上月春节过后需求增长缓慢。投资者关注美国钢铝关税引发的贸易关系紧张态势。
    
    0133GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜       几无变动，报每吨6,838.50美元，上日跌1.7%并触及2月12日以来最低水准6,809美元。本周跌幅料低于1%，年内跌幅达5.5%。
    
    上海期交所期铜        跌1%至每吨51,700元人民币(8,156美元)。

    欧元周四下滑，因欧洲央行总裁德拉吉在承认欧洲经济增长加快的 
同时，也表示该地区通胀依然疲弱，且不断抬头的贸易保护主义构成风险
。            
    
    其他LME金属涨跌互见，期铅       上涨0.8%，期铝       涨0.2%
，期镍       跌0.6%。
    
    美国总统特朗普周四宣布对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税，
但豁免了墨西哥和加拿大，未如先前他所承诺的那样对所有国家课税。            
    
    针对美决定对进口钢铁和铝产品采取限制措施，中国商务部贸易救济
调查局局长王贺军表示，美方措施是以国家安全为名，行贸易保护之实；
中方将在评估美方措施给中方造成损失的基础上，采取有力措施，坚决维
护自身的正当权益。            
    
    国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，她担心美国对进口钢
铁和铝征收关税引发“以牙还牙”式的贸易报复升级，那会损害企业信心
与投资。            (完) (编译 张涛/戴素萍 审校 杜明霞/张荻)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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