金属期市：伦铜在四周高位下方盘整，中国需求构成支撑

路透墨尔本10月11日 - 伦敦期铜周三小幅下跌，因美元从近期低位回升，但中国经济增长前景改善的预期使中国出现买盘，令铜价获得支撑。

0304 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.5%，报每吨6,724美元。上日涨1.4%，收于9月11日以来最高位6,760.50美元。

上海期货交易所期铜涨0.4%，报每吨52,210元人民币(7,937美元) 。稍早一度涨至9月8日以来最高位52,480元人民币。

以成本加保险费加运费计发货至中国的铜升水小涨2.50美元至每吨70美元，是8月3日以来最高。中国保税仓库铜升水上涨4美元至每吨70美元，为8月7日以来最高。

国际货币基金组织(IMF)周二称，今明两年全球经济将可能保持当前的全面上行趋势，大部分地区的经济增长将抵消美国、英国和印度经济的不振表现。

日本核心机械订单在8月连续第二个月增加，轻 松超越市场预期。资本支出暂露升温迹象，应该可以在本月大选前为首相 安倍晋三带来鼓舞。

伦敦金属交易所(LME)行政总裁张柏廉(Matt Chamberlain)周二对路透说，LME将新推出的钴合约可能是硫酸钴，这是制造电动车电池至关重要的一种化合物。(完) (编译 王琛/李婷仪 审校 高琦/张涛)