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金属期市：伦铜处于一个月低点上方，因需求稳定
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2017年11月13日 / 凌晨2点39分 / 2 天前

金属期市：伦铜处于一个月低点上方，因需求稳定

1 分钟阅读

路透墨尔本11月13日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周一从上周触及的一个月低点回升，因需求持稳，且美元在上周高点下方摇摆。

0148GMT，LME期铜小幅上涨0.3%至每吨6,807美元，收复了上日失地。上周期铜跌至约一个月低位每吨6,761.50美元。

沪铜持稳于每吨53,500元人民币(8,057美元)。澳新银行称，市场将关注周二出炉的中国工业增加值数据，观察是否有迹象显示基本金属需求降温。

在中国决策者加大努力以降低金融风险并促进长期可持续增长之际，本月中国数据料将显示10月中国经济进一步降温。

美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，他预期下个月将支持升息，尽管对低通胀“谜题”仍有所警惕，这是因为美国联邦储备理事会(美联储/FED)需要为未来可能出现的任何经济冲击作好准备。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司发言人士表示，在枪击事件发生后，旗下印尼部门已暂时关闭到巴布亚矿区的主要供给渠道，目前在该地区维安部队和武装反叛分子之间的紧张情势升高。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和其他基金经理在截至10月31日止当周减持期铜净多仓。

中国周五宣布大幅放宽外资对中资银行的持股限制，标志着金融业对外开放的大门进一步开启。这在加剧银行业竞争同时，也令正在“去杠杆、治乱象、MPA考核”三座大山压力下挣扎的中国银行业看到曙光。(完) (编译 王灿/戴素萍 审校 汪红英/李爽)

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