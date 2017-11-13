金属期市：伦铜处于一个月低点上方，因需求稳定

路透墨尔本11月13日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周一从上周触及的一个月低点回升，因需求持稳，且美元在近期高点下方徘徊。

“投资者将关注(周二公布的)中国10月份固定资产投资和工业增加值数据，寻找有关大宗商品需求削弱的迹象，”澳新银行在报告中称。

0600GMT，LME期铜小幅上涨0.6%至每吨6,824.50美元，收复了上日失地。上周期铜跌至约一个月低位每吨6,761.50美元。

上海期交所期铜持稳，报每吨53,500元人民币(8,057美元)。

LME期镍劲升1.6%，在上周五触及逾一周低点后反弹。

在中国决策者加大努力以降低金融风险并促进长期可持续增长之际，本月中国数据料将显示10月中国经济进一步降温。

美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，他预期下个月将支持升息，尽管对低通胀“谜题”仍有所警惕，这是因为美国联邦储备理事会(美联储/FED)需要为未来可能出现的任何经济冲击作好准备。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司发言人士表示，在枪击事件发生后，旗下印尼部门已暂时关闭到巴布亚矿区的主要供给渠道，目前在该地区维安部队和武装反叛分子之间的紧张情势升高。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和其他基金经理在截至10月31日止当周减持期铜净多仓。

中国周五宣布大幅放宽外资对中资银行的持股限制，标志着金融业对外开放的大门进一步开启。这在加剧银行业竞争同时，也令正在“去杠杆、治乱象、MPA考核”三座大山压力下挣扎的中国银行业看到曙光。(完) (编译 王灿/蔡美珍；审校 高琦/杜明霞)