金属期市：伦铜小升，关注中国工业数据

路透墨尔本8月14日 - 伦敦期铜和期铝周一上涨，持于两年高点附近，因美元走软。市场关注中国今日稍后将公布的工业数据，寻找该国需求强劲程度的线索。

0116 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜小幅上涨0.3%，报每吨6,430美元，周五收盘小幅下跌。8月9日铜价触及逾两年半最高点每吨6,515美元。

上海期铜上涨0.5%。其他金属也小幅上涨。

周五公布的每周库存数据显示，上海铝和铜库存大幅上升，表明市场供应充沛。上海期交所铜库存自8月初以来一直在上升，触及20万吨以上的两个月高位。

上海期交所铝库存AL-STX-SGH全年一直在增长，触及2013年5月以来最高水平47.3万吨。

赞比亚矿业企业的主要供电公司Copperbelt Energy Corp周日证实，因电费纠纷，已限制对嘉能可(Glencore)子公司Mopani Copper Mines的供电量。

随着铜市行情好转，全球第二大铜生产企业--智利国家铜业公司(Codelco)首席执行长对路透表示，该公司准备在蒙古投资。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，对冲基金和基金经理将铜期货和期权净多仓进一步提高至创纪录水平。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 杜明霞/许娜)