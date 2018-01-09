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金属期市：伦铜小幅上涨，因美元涨势放缓
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January 9, 2018 / 2:28 AM / 2 days ago

金属期市：伦铜小幅上涨，因美元涨势放缓

1 分钟阅读

路透悉尼1月9日 - 伦敦期铜周二早盘小幅上涨，因美元涨势丧失动能；与此同时上海期铜微幅走高，从上日跌势中反弹。

伦敦期铜隔夜触及两周低点，受美元走强拖累。美元走强激励了期铜卖家。

“我们认为今天不会出现同样多的因货币走势而引发的卖盘，”珀斯的一位大宗商品交易员称。

0134GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.09%至每吨7,132美元，上日则大体收平。伦铜在12月28日一度触及7,312.50美元，创下2014年1月以来的最高。

主力沪铜涨0.33%至每吨54,780元人民币(8,423.80美元)，周一则跌0.9%。

锌价新年伊始大涨，LME期锌在今年第一周曾触及10年新高每吨3,380美元。

欧元周二走势迟滞，此前从上周的高位回落，投资人在欧元数月之久的升势后持审慎态度；美元兑日圆持坚，不过欠缺打造其动能的刺激因素。

沪镍涨逾1%，LME期镍涨0.36%至12,575美元。沪锌涨幅略高于1%，LME期锌持平在3,386.50美元，隔夜曾触及2007年以来的最高位3,390美元。锌库存减少及市场供应短缺的担忧，正在推动锌价上涨。(完) (编译 汪红英/侯雪苹；审校 许娜/戴素萍)

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