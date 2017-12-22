金属期市：伦铜小幅下跌，因供应担忧缓解

路透北京12月22日 - 伦敦期铜价格周五小幅下跌，逆转上日涨势，智利铜矿薪资协议的达成缓解了对这个全球最大铜生产国供应中断的担忧。 0217GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.5%至每吨7,050.50美元。周四涨0.6%，盘中一度触及近两月高点。 上海期交所交投最活跃的2月期铜合约 持平报每吨54,260元人民币(8,248.96美元)。 LME期铝 跌0.4%报每吨2,139美元，因年底投资者了结获利， 之前中国产量下降已经带动了长达一周的涨势。上海期铝 跌0.2% 。 加拿大矿企Teck Resources 与代表智利Quebrada Blanca 铜矿105名工人的工会周四表示，双方达成了新的薪资协议，结束了长达 八天的罢工。 智利矿企Antofagasta Plc 周三表示，已与旗下Centinela 矿的工会工人达成新的薪资协议，消除了罢工风险。 据国际不锈钢论坛(ISSF)，今年前九个月，全球不锈钢产量较上年同 期增长7.4%，主因中国产量增加。 美国内政部长辛克周四提出要降低美国对外国供应重要材料的依赖， 这些材料用于智能手机、电脑和军事设施上，他说这给国家安全和经济带 来风险。(完) (编译 汪红英/李爽 审校 孙茉莉/戴素萍)