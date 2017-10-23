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金属期市：伦铜小涨，受助于中国经济增长期望
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#亚洲
2017年10月23日 / 凌晨5点28分 / 2 天内

金属期市：伦铜小涨，受助于中国经济增长期望

1 分钟阅读

    路透墨尔本10月23日 - 伦敦期铜周一与其他金属一道攀升，此前中国当局确认该国经济有望实现官方增长目标，即便是楼市降温。
    
    中国9月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比上涨，但涨幅连续第10个月收窄；一线城市房价环比继续下降，二三线城市涨幅继续回落或与上月相同。            
    
    “今天中国的数据不错，房价涨幅几乎放缓至停滞不前，这是政府的目标之一，在控制通胀的同时遏制投资者的楼市投机行为，”Kingdom Futures在报告中称。

    0451 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜       涨0.3%至每吨6,969.50
美元；上日收盘变化不大，并实现第四周连涨。伦铜上周触及三年来最高
的每吨7,177美元，因亚洲、欧洲和美国的制造业向好。
    
    沪铜        小跌0.2%，至每吨54,620元人民币(8,237美元)。
    
    中国国家发展和改革委员会主任何立峰周六表示，预计中国经济全年
6.5%左右的预期增长目标将顺利实现，并能够争取更好的效果，今年底经
济总量将超过80万亿元人民币，增量可能超过6万亿元。            
    
    上海一家回收工厂数年来一直致力于拆解废弃电视机和笔记本电脑，
现在又将迎来一波新的废品：大量电动汽车的报废电池。
    
    美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和投
资基金在10月17日止当周提高COMEX期铜净多头仓位至五周高位。
    
    俄罗斯铝业联合公司         称，第三季铝产量较前季增长1.1%，
至93.1万吨。(完) (编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 王洋)

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