金属期市：伦铜小涨，因数据显示中国房地产市场仍强劲

路透墨尔本6月19日 - 伦敦期铜周一上涨，此前数据显示中国5月房地产市场依然强劲；但分析师预计，铜价在淡静的北半球夏季期间可能陷于区间交投。

“随着中国财政支出渐减，且需求增长有限，未来几个月铜价将面临下行压力。”BMI Research在一份报告称。

“我们预估2017年铜价平均每吨5,500美元，然后受全球市场供应短缺的推动，铜价到2021年前将升至每吨5,800美元。”

0737GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.5%至5,688.50美元。LME期铜在100至200日移动均线之间，即5,778至5,512美元区间波动。

6月合约本周到期，合约到期常常触发LME仓库的仓单注册。

上海期交所期铜小涨0.2%至每吨45,680元人民币(6,703美元)。

最新官方数据显示中国房价整体延续筑顶回落之势，5月新建住宅售价指数同比涨幅继续收窄，环比涨幅持平，一二线楼市降温较为明显。

中国证券网周六报导，中国证监会副主席方星海表示，证监会支持财富管理机构配置大宗商品资产，提升财富管理水平。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，投机客增持铜期货和期权净多仓。(完) (编译 张若琪/于春红; 审校 高琦/张涛)