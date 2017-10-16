金属期市：伦铜小跌，但仍守在近三年高位附近

路透墨尔本10月16日 - 伦敦期铜周一小跌，但仍持于近三年高位附近，受油价上涨的支撑，此前数据显示中国9月铜进口飙升。

0155GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜跌0.2%，报每吨6,866美元；上一交易日几乎收平，日内曾触及一个月高位6,918.50美元，收盘接近9月5日触及的三年高位6,970美元。

上海期货交易所期铜下滑0.3%，报每吨53,240元人民币(8,093美元)。上周五尾盘高至2013年2月以来最高位53,750元人民币。

周五海关数据显示，中国9月未加工铜进口同比劲增26.5%。

中国人民银行行长周小川在2017年G30国际银行业研讨会上的演讲及问答表示，中国经济下半年有望实现7%增长。

伊拉克军队周日午夜开始朝着基尔库克市被库尔德武装份子占据的油田移动，这个消息支撑了油价。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，截至10月10日的一周，对冲基金和资产管理公司连续第四周削减COMEX黄金净多仓。

该数据并显示，他们在五周内首度增加铜期货和期权的净多仓。

LME期镍下滑0.5%。期镍在上周五大涨2.5%，受中国防治冬季空气污染行动可能冲击供应的支撑。(完) (编译 王琛/李婷仪 审校 许娜/于春红)