金属期市：伦铜徘徊在三年高点附近，中国经济前景提供支撑

路透悉尼10月17日 - 伦敦期铜周二在三年高点附近稍事喘息，美元走强压制铜价，但中国经济前景的乐观情绪重现，对铜价构成支撑。

0125 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜基本持平于每吨7,128美元；周一上涨3.7%，创八个月来最大单日涨幅，且盘中触及7,177美元，为2014年7月以来最高。

上海期交所期铜上扬2.6%至每吨55,460元人民币(8,418美元)，稍早触及2013年2月以来最高位55,910元。

交易商表示，市场在关注中国执行铜进口限制措施的消息，其中包括废铜进口。

最近公布的数据显示，中国生产商利润和铜进口有所上升，尽管受中国楼市降温和政府应对债务风险等因素影响，中国第三季经济增幅料将从上季的6.9%降至6.8%。

力拓 将2017年铜矿产量预估从50万-55万吨下调至46万-48万吨，原因是智力埃斯孔迪达铜矿增产计划推迟。

上海期交所期锌下滑1%，但仍接近九年半高位，该期货价格10月9日在26,630元人民币见顶。伦敦金属交易所(LME)期锌也距离10年高位3,308.75美元不远。

LME锌库存自10月5日以来已增约2万吨，至7月中以来最高水平。(完) (编译 王兴亚/王颖; 审校 王丽鑫/于春红)