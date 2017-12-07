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金属期市：伦铜徘徊在两个月低点附近，中国需求降温
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#亚洲
2017年12月7日 / 凌晨3点01分 / 1 天前

金属期市：伦铜徘徊在两个月低点附近，中国需求降温

1 分钟阅读

    路透墨尔本12月7日 - 伦铜周四小幅走高，但仍然接近两个月低点。有迹象显示，中国铜消耗主力房地产和电力行业年末增长放缓。

    0209GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜       小幅上涨0.3%至每吨6,571.50美元，上日收盘基本持平。周二铜价跌至10月10日以来最低水平6,507.50美元。沪铜        跌0.3%至每吨51,430元人民币(7,771美元)。

    铝价徘徊在四个月低点附近报每吨2,011美元，接近200日移动均线支撑位2,000美元，若跌破该水平，将开启进一步下行通道。上海期交所期铝        跌幅收窄，但仍下跌1.7%，中国冬季减产力度没有最初担忧的那样严重。中国是全球最大的铝消费国。

    巴西矿商淡水河谷          周三缩减未来五年的镍产量预估，但该
公司看好镍矿中长期展望，因电动车需求可能飙升。淡水河谷将明年镍产
量预估调降15%至263,000吨，并称其New Caledonia镍矿还在寻找投资人
。
    
    LME期镍       价格持稳在上日触及的两个月低位10,755美元上方。
    
    路透短观调查周四显示，日本12月制造业者信心持坚，非制造业信心
则连续第二个月上升，凸显出经济在外需和内需推动下的稳定增长局面。
            
    
     际货币基金组织(IMF)表示，中国应将金融稳定的重要性置于发展目
标之上，因追求地区成长目标和协助企业避免大量失业已造成债务飙升，
尤其是地方政府的债务水平。            (完) (编译 王灿/戴素萍 审校 徐文焰/张明钧)

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