金属期市：伦铜徘徊在两个月低点附近，中国需求降温

路透墨尔本12月7日 - 伦铜周四小幅走高，但仍然接近两个月低点。有迹象显示，中国铜消耗主力房地产和电力行业年末增长放缓。 0209GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜 小幅上涨0.3%至每吨6,571.50美元，上日收盘基本持平。周二铜价跌至10月10日以来最低水平6,507.50美元。沪铜 跌0.3%至每吨51,430元人民币(7,771美元)。 铝价徘徊在四个月低点附近报每吨2,011美元，接近200日移动均线支撑位2,000美元，若跌破该水平，将开启进一步下行通道。上海期交所期铝 跌幅收窄，但仍下跌1.7%，中国冬季减产力度没有最初担忧的那样严重。中国是全球最大的铝消费国。 巴西矿商淡水河谷 周三缩减未来五年的镍产量预估，但该 公司看好镍矿中长期展望，因电动车需求可能飙升。淡水河谷将明年镍产 量预估调降15%至263,000吨，并称其New Caledonia镍矿还在寻找投资人 。 LME期镍 价格持稳在上日触及的两个月低位10,755美元上方。 路透短观调查周四显示，日本12月制造业者信心持坚，非制造业信心 则连续第二个月上升，凸显出经济在外需和内需推动下的稳定增长局面。 际货币基金组织(IMF)表示，中国应将金融稳定的重要性置于发展目 标之上，因追求地区成长目标和协助企业避免大量失业已造成债务飙升， 尤其是地方政府的债务水平。 (完) (编译 王灿/戴素萍 审校 徐文焰/张明钧)