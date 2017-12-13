金属期市：伦铜微幅上涨，美联储料在政策会议上升息

路透墨尔本12月13日 - 伦敦期铜周三微幅上涨，因美元回落，而稍 早曾触及一个月高位，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将自2015 年来进行第五次升息。

美元指数下滑；周二的阿拉巴马州参议员补选中，民主党人琼斯(Dou g Jones)击败总统特朗普支持的共和党候选人胜出，进一步削弱了共和党 在参议院中本就微弱的多数优势。

“价格走势可能仍低迷，因交易员关注本周晚些时候将发生的重要事 件，”澳新银行在报告中就大宗商品前景说道。

0731 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜涨0.4%，报每吨6,688.50美元。铜价在6,500美元附近寻获支撑，但在100日移动均线切入位6,690美元左右遭遇阻力。

上海期货交易所期铜上涨0.9%，报每吨52,350元人民币(7,910美元)。

矿商兼交易商嘉能可周二在给投资者的报告中称，电池用矿物材料，尤其是钴，2017年及之后应能实现盈利。该公司还承诺将扩大电池矿物业务，尤其将通过建立伙伴关系来实现。

嘉能可称，明年的锌产量将大致持平于略高于100万吨的水平，不过它将开始增加一些产能。

来自电池制造商的强劲季节性需求，矿场关闭导致的供应紧俏，以及LME仓库铅库存下降，预计将支撑铅价。期铅近期触及六年高位。

上海期铅和期锌分别攀升2.1%和1.2%，受中国河南和湖南省整治污染厂商的措施影响。(完) (编译 王琛/孙茉莉; 审校 张荻/艾茂林)