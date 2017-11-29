金属期市：伦铜微幅走高脱离逾一周低位，但存在下行风险

路透墨尔本11月29日 - 伦铜周三微幅走高，脱离了上日触及的逾一周最低水位，因美国税改议案取得进展。但分析师称鉴于油价走低，期铜上涨或将是短期的。

美元周三持坚，此前美股涨至纪录高位，原油价格下跌，因外界对石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯是否能就延长减产协议达成一致心存疑虑。

“过去几日出现一些卖压...美元(走强)，一些原油相关的驱动因素，”瑞银集团(UBS)驻悉尼的分析师Daniel Morgan表示。

“总的来说，我认为基本金属价格有点过高。”

0608 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜上涨0.5%，报每吨6,836.50美元，缩减上日跌幅。上个交易日，期铜跌至11月20日以来最低水位6,797.50美元，收盘下跌2%。一名交易商称，空头在回补仓位。

上海期货交易所期铜跌0.6%，报每吨53,270元人民币(8,062美元)。

美国参议院预算委员会周二通过特朗普税改议案，为参议院最早在周四进行全体表决打下基础，即使该议案仍有一些细节尚未敲定。

几位大型铜企高管周三在一场会议中表示，全球铜市在可预见的未来将达到平衡，矿场供应收紧，且来自全球最大铜消费国中国的需求仍然强劲。

上海期铝跌1.2%，此前特朗普政府周二新启动了一项针对中国的贸易调查案，成为几十年来首宗由美国政府带头针对中国铝合金板材所进行的反补贴和反倾销调查。(完) (编译 张涛/孙茉莉; 审校 杜明霞/高琦)