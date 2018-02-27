金属期市：伦铜微涨，市场静待美联储主席鲍威尔的国会听证

路透墨尔本/北京2月27日 - 伦敦期铜价格周二微涨，在清淡市况下受到美元走软的支撑；今日稍后美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席鲍威尔将首次出席国会听证，市场对此高度关注。 外界认为鲍威尔首秀对金融市场来讲至关重要，因目前很多投资者对于美联储政策在进行多年刺激措施后实施货币政策正常化感到紧张。 铜价自2月14日以来一直守在每吨7,000美元大关上方，周一受中国强劲进口数据提振而微幅上涨。 “市场上的正面人气预料将延续。不过投资人目前将关注经济数据， 周三将公布的中国采购经理人指数(PMI)可能为本周余下时间走势定调， ”澳新银行在一份报告中指出。 中国官方制造业PMI数据将于周三公布，另外还有一份涵盖服务业的 类似官方调查。 0736GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜 小涨0.1%报每吨7,117.5 0美元，交易区间介于每吨7,110美元至7,143美元；上日小幅收高0.2%。 上海期货交易所期铜 收低0.1%至每吨53,370元人民币(8,461 .36美元)，连续第二个交易日下跌；在农历春节之后铜价原本表现强劲。 沪镍 在基本金属中涨幅居前，上涨1%至每吨106,000元人民 币，因美元下跌，且上海螺纹钢价格 上涨。(完) (编译 王琛/张明钧;审校 高琦/王颖)