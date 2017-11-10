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金属期市：伦铜持于一个月低位上方，美元全线走软提振基本金属
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2017年11月10日 / 早上8点04分 / 更新于 1 天前

金属期市：伦铜持于一个月低位上方，美元全线走软提振基本金属

1 分钟阅读

路透墨尔本11月10日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五持于一个月低 位上方，美元全线走软提振了基本金属，但期铜本周料仍将录得跌幅。

“未来数周，铜价将继续横盘整理，美元走高的前景以及中国精炼铜 进口下降都打压铜价，”BMI Research在报告中称。

“稳定的库存水平、现货与三个月期货的价差持续为负值、8月全球 供应出现过剩，这些指标都表明，相对于短期基本面，铜价的涨势已结束 。”

BMI预期2018年铜价平均为每吨6,100美元。

0732GMT，LME期铜上涨0.5%，至每吨6,840美元。上日伦铜小跌，曾触及10月11日以来低点6,761.50美元。上海期交所期铜收高0.1%，报每吨53,580元人民币(8,070.98美元)。

LME期铜未平仓合约MCU-OI-TOT已跌落320,000口，来到5月以来最低位，接近一年来低点。

美元兑一篮子货币周四跌至六日低点，因投资者对共和党的税改计划感到担忧。税改计划可能推迟下调公司税。

路透短观调查周五显示，日本11月制造业者信心从上月的十年高位下降，但仍然强劲，凸显经济持续扩张。

武装分裂分子已占领印尼巴布亚省的五个村庄，可能导致美国自由港麦克默伦铜金矿公司旗下大型Grasberg铜矿的运营被中断。该铜矿今年已因劳资争端以及运营权之争而受到打击。

LME期铅有望成为唯一录得周线涨幅的基本金属，本周以来已上涨近3%，0700GMT时创下10月17日以来最高每吨2,545美元，后回落至2,542美元。LME铅库存已降至15万吨下方的近两年最低。

据国际铅锌研究小组(ILZSG)称，全球今年的精炼铅需求将比供应高出12.5万吨，2018年供应缺口料为4.5万吨。(完) (编译 王琛/张涛；审校 高琦/于春红)

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