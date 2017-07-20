金属期市：伦铜持于3月初以来高点附近，等待美国就业数据

路透墨尔本7月20日 - 伦铜周四徘徊在3月初以来的高点附近，受中国经济亮丽前景支撑；同时等待美国就业数据，寻找短线交投线索。

0221GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.2%，至每吨5,976美元，从前一交易日下跌0.7%中反弹。伦铜昨日触及3月2日以来最高位6,020美元。

上海期货交易所期铜跌0.2%至47,720元人民币(7,057美元)。

LME期镍升0.2%报每吨9,665美元，之前触及本周稍早所及的三个月高点9,785美元。镍溢价本周大涨16%至两年高位每吨200-220美元。中国进口套利本周转为正面后需求激增。

中国市场锌溢价继续下跌，反映了该金属的供应充足情况。

欧洲央行周四召开的政策会议，料为秋季政策调整做好铺垫，在强调经济增长改善的同时缓和外界的预期。此前央行曾在金融市场引起一场小小的震荡。

亚洲开发银行上调2017和2018年亚洲经济增长预估，以反映出口的增长。从智能手机、汽车、到其它消费品，亚洲制造业正受益于全球需求改善。

一名美国政府官员周三表示，在中美全面经济对话会议期间，两国高层官员未能就中国为帮助降低美国对华贸易逆差而需采取的重要举措达成一致。

秘鲁矿产工业联合会(federation of mining unions )负责人周三称，工会工人周三开始全国大罢工，抗议政府劳工改革计划。(完) (编译 于春红/李爽 审校 王兴亚/李婷仪)