金属期市：伦铜持稳仍接近两周低点，强势美元带来压力

路透墨尔本10月30日 - 伦敦期铜周一持稳，接近上交易日触及的两周低点，美元走强持续带来阻力。

0138GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜上涨0.2%至每吨6,841.50美元，在上交易日跌逾2%之后企稳。期铜周五曾跌至10月11日以来最低点6,782.50美元。

上海期交所期铜下跌1.3%至每吨53,670元人民币(8,077美元)。

美元指数周一徘徊在近三个月高位；欧元则在整理跌势，此前欧洲央行政策决议及西班牙加泰罗尼亚动荡局势导致欧元创下年内最大单周跌幅。美元走强导致使用其他货币支付的金属买家面临更高价格。

行业组织周五称，中国计划通过智能工厂、绿色生产和交通来实现工业升级，预计到2025年全年铜需求将增加23.2万吨。

投资者继续买进铜期货。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至10月24日当周，对冲基金和资产管理公司的期铜净多仓增加1,026口至108,739口，创六周高点。

有越来越多的迹象显示地产开发商、尤其是高负债的开发商更趋谨慎。地产和建筑活动是金属需求的主要驱动因素。

铝生产商海德鲁(Norsk Hydro)首席执行官对路透称，公司可能重启被封存的一条挪威生产线。

美国初裁对中国产铝箔征收97%-162%的反倾销税，中方对此表示强烈不满，敦促美国政府纠正错误做法。(完) (编译 王兴亚/王灿；审校 戴素萍/陈宗琦)