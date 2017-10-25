金属期市：伦铜持稳，中国经济增长前景构成支持

路透北京/墨尔本10月25日 - 伦铜周三基本持稳，上日曾触及一周最高水位，因全球最大的金属消费国--中国的经济增长前景令人鼓舞。

0218GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜微跌0.02%，报每吨7,034美元；上日涨0.4%盘中触及一周高位，接近10月16日所及三年高位7,177美元。

上海期货交易所主力期铜下滑0.2%，报每吨55,160元人民币(8,309美元)。沪铜接近10月17日所及四年半高位55,910元人民币。

路透调查显示，中国2017年经济增长率料为6.8%，高于政府目标，且为七年来首次加速。目前中国政府正在设法兼顾控制债务及楼市风险，同时又不致打击经济增长。

美元接近两周高点，这给金属带来了一定阻力。有报导称美国一部分共和党参议员支持斯坦福大学经济学家泰勒担任美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席，这抵消了有关减税计划可能遇阻的报导所带来的影响。

国际铜业研究组织周二称，全球精炼铜市场预计2017年供应短缺151,000吨，2018年供应短缺104,000吨。

国际镍业研究组织称，2018年全球镍市场料连续第三年出现供不应求局面。这支撑了镍价。(完) (编译 王琛/汪红英；审校 许娜/王兴亚)