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金属期市：伦铜涨至近三年半高位，因中国需求前景乐观
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December 27, 2017 / 7:26 AM / 更新于 a day ago

金属期市：伦铜涨至近三年半高位，因中国需求前景乐观

1 分钟阅读

路透悉尼12月27日 - 圣诞节假期过后伦铜大涨，至近三年半高点，受最大铜消费国中国2018年需求增长的预期提振。

中国市场铜期货随之上涨，但涨幅温和，主力期铝合约受提振。

中国海关周二公布的数据显示，中国11月精炼铜进口量同比增加19%。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中一度涨逾1%至每吨7,210美元，路透数据显示，此为2014年7月以来最高。

0700 GMT，该合约涨0.6%至7,167美元。

LME周一和周二因圣诞节和圣诞礼物日假期休市。

上海期货交易所主力期铜合约收高0.18%，至每吨54,960元人民币。

铜价今年涨了将近三分之一，受惠于全球经济前景正面。矿企也面临较高开发成本，因为矿石含铜量较低、矿场地点遥远以及环保规定收紧。

日本最大炼铜厂--泛太平洋铜业(PPC)高管周一说，预计铜价在未来两年涨幅将逾四分之一，因全球需求将持续增长并且超过供应。

沪铝涨1.1%至14,745元人民币；而LME期铝跌0.9%至每吨2,172.50美元。

中国海关总署公布的数据显示，11月中国未向朝鲜(北韩)出口油品，这显然超出了今年早些时候联合国对朝制裁的要求。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 艾茂林/蔡美珍)

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