金属期市：伦铜脱离两周低点，美元疲软带来支撑

路透墨尔本1月8日 - 伦敦期铜周一小幅离开两周低点，不过距四年高位仍然不远，交易商结束假日返场，因应美元下跌及中国需求具有韧性进行调整。

0223 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜报每吨7,130美元，较周五小幅上涨0.1%，当日铜价触及两周低点7,107美元。12月28日铜价高见7,312.50美元，为2014年1月以来最高点。

上海期铜跌0.9%至每吨54,570元人民币(8,428美元)，此前触及12月25日以来最低点。

汤森路透的数据显示，2017年的矿业并购交易主要集中在煤炭和铁矿石领域，由于电池的未来存在不确定性，收购方更青睐这些高污染行业。

未来一周的数据将使投资者评估去年末德国和英国工业、美国支出和中国贸易的强劲程度，并就2018年初经济活动强度提供初步线索。

伦敦金属交易所(LME)现货锌价较指标期锌合约CMZN0-3溢价26美元，12月12日为折价10美元。交易员指出，逆价差鼓励了对上海期货交易所仓库的交付，上海期交所的库存自12月末来增加约1万吨。

铅期货出现一家大量空头头寸持有者，持有量占2月期铅未平仓头寸的20%-29%，3月期铅的这一比例为30%-39%。还有一家大量铅仓单持有者，持有LME铅库存的40-50%，预示即将到来的市场角力。(完) (编译 王丽鑫/王灿；审校 王兴亚/白云)