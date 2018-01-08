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金属期市：伦铜脱离两周低点；受美元走软支撑
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January 8, 2018 / 7:06 AM / a day ago

金属期市：伦铜脱离两周低点；受美元走软支撑

1 分钟阅读

路透墨尔本1月8日 - 伦敦期铜周一小幅离开两周低点，不过距四年高位不远，交易商结束假日返场，因应美元下跌及中国需求具有韧性进行调整。

“铜仍表现低迷，因在周五全线下跌后市场缺乏买兴，但‘低成交量的死猫式反弹’主导了目前为止的市场走向，”Marex Spectron在报告中说。

0623 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜部分回吐早盘涨幅报每吨7,125美元，较周五小涨0.1%，当日铜价触及两周低点7,107美元。12月28日铜价高见7,312.50美元，为2014年1月以来最高点。

沪铜跌0.9%至每吨54,570元人民币(8,428美元)，触及12月25日以来最低水平。

伦敦金属交易所(LME)现货锌价较指标期锌合约CMZN0-3溢价26美元，12月12日为折价10美元。交易员指出，逆价差鼓励了对上海期货交易所仓库的交付，上海期交所的库存自12月末来增加约1万吨。

铅期货出现一家大量空头头寸持有者，持有量占2月期铅未平仓头寸的20%-29%，3月期铅的这一比例为30%-39%。还有一家大量铅仓单持有者，持有LME铅库存的40-50%，预示即将到来的市场角力。

LME期镍跌0.9%。期铅涨0.8%，因交易员被迫回补空仓。

汤森路透的数据显示，2017年的矿业并购交易主要集中在煤炭和铁矿石领域，由于电池的未来存在不确定性，收购方更青睐这些高污染行业。

未来一周的数据将使投资者得以评估去年末德国和英国工业、美国支出和中国贸易的强劲程度，并就2018年初的经济活动强度提供初步线索。(完) (编译 汪红英/王灿；审校 于春红/白云)

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