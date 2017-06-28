金属期市：伦铜自近三个月高点下滑，市场担心中国需求

路透墨尔本6月28日 - 伦铜周三自上日触及的近三个月高位下滑，在美元走软之际铜价进行盘整，并且市场担心信贷环境趋紧之下的中国需求。

0230 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.3%至每吨5,842美元。上日涨1.1%，并且触及两个半月高点5,868美元。

交易员称，如果铜价突破上述高点，则有可能刺激更多追踪技术面的投资者买进，铜价目标再度看向6,000美元。如果不能突破该水平，则或引发多头平仓。

上海期货交易所期铜涨0.4%报每吨46,740元人民币(6,875.25美元)。

沪锌溢价ZN-BMPBW-SHMET本周回落5美元至每吨195美元，反映了实货需求回落。该溢价在6月6日升至200美元，为2013年末以来最高。

一项民间调查结果显示，中国经济在第二季继续好转，企业利润和聘雇员工数量均上升，但调查还暗示，尽管企业能够经受住融资环境收紧的影响，但中国可能不得不应对更加困难的时期。

中国国务院总理李克强周二表示，中国经济也面临不少困难和挑战，对此有充分的准备；从上半年的形势看，完全可以实现全年经济社会发展的主要目标任务。

欧元周三站在近10个月高位附近，此前欧洲央行总裁德拉吉称央行执行激进刺激计划的日子已经有限，而且美国医保议案投票被延后令美元承压。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 王兴亚/戴素萍)