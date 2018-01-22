金属期市：伦铜自7,000美元攀升，日本制造业乐观情绪点亮需求前景

路透墨尔本1月22日 - 伦铜周一从今年以来的支撑位7,000美元大关攀升，日本制造业乐观情绪照亮了全球金属需求前景。

香港Argonaut Securities分析师刘晓慧称，中国坚韧的房地产市场和全球制造业增长加速使金属市场今年的前景更加乐观。

“全球经济趋于强劲，因此中国的出口将好于去年。只要中国不采取重大举措紧缩市场，我们就认为今年整体需求状况将更趋乐观。”

0715GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.7%，报每吨7,092.50美元，逆转了上一交易日的跌势。上周伦铜微跌至7,027美元，但今年以来尚未跌破7,000美元大关。上海期货交易所期铜扳回稍早跌幅，收高0.4%，报每吨53,900元人民币(8,408.08美元)。

路透短观调查周一显示，日本1月制造业者信心跳升至11年高点，凸 显在经济近两年不间断扩张及股市上涨的推动下，企业情绪乐观。

LME期锌从周五所及的10年高点小跌，下滑0.1%至每吨3,413美元。不过期铅则扳回此前跌幅，上涨0.5%至2,593美元。

中国国家能源局周一公布数据显示，中国2017全年用电量成长6.6%至6.31万亿千瓦时(kWh)。

美国政府官员表示，商务部已将铝进口的国家安全调查结果送交给总统特朗普，但他拒绝透露细节。(完) (编译 王灿/孙茉莉; 审校 张明钧/高琦)