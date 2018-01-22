金属期市：伦铜自7,000美元攀升，日本制造业信心乐观点亮需求前景

路透墨尔本1月22日 - 伦铜周一从今年以来的支撑位7,000美元大关 攀升，日本制造业信心乐观提亮了全球金属需求前景。

0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.6%，报每吨7,081美 元，逆转了上一交易日的跌势。上周伦铜微跌至7,027美元，但今年以来 尚未跌破7,000美元大关。上海期货交易所期铜扳回稍早部分跌 幅，微跌0.1%，报每吨53,660元人民币(8,380美元) 。

路透短观调查周一显示，日本1月制造业者信心跳升至11年高点，凸 显在经济近两年不间断扩张及股市上涨的推动下，企业情绪乐观。

LME期锌及期铅周五分别从10年及六年高点下滑。

美元在近三年低点徘徊，尽管旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)称他认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)2018年应该持续渐进升息。

上海期货交易所最新指定仓库库存显示，铜库存较前一个周五增加5.3%。

中国国家能源局周一公布数据显示，中国2017全年用电量成长6.6%至6.31万亿千瓦时(kWh)。

美国政府官员表示，商务部已将铝进口的国家安全调查结果送交给总统特朗普，但他拒绝透露细节。(完) (编译 王琛/张明钧; 审校 王丽鑫/杜明霞)