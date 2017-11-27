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金属期市：伦铜触及一个月高位，因中国工业行业需求稳健
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2017年11月27日 / 凌晨2点34分 / 2 天前

金属期市：伦铜触及一个月高位，因中国工业行业需求稳健

1 分钟阅读

路透墨尔本11月27日 - 伦敦期铜周一触及逾7,000美元的一个月高位，因中国工业行业展现强韧迹象，意味着该行业虽然有所降温，但对金属的需求依然稳健。

0146GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜回落至持平水准，交投在每吨7,005美元，但仍较上个交易日上涨0.5%。伦铜一度触及每吨7,024美元，创下一个月来的最高，全年或将录得26%的涨幅，从而有望创下2010年以来的最大涨幅。

沪铜涨0.7%至每吨54,500元人民币(8,252美元)，此前触及约三周高位。

1月沪铜未平仓合约创18个月最高，这表明投资者押注铜价明年初将创新高。

中国国家统计局周一公布，10月规模以上工业企业实现利润总额7,454.1亿元人民币，同比增长25.1%，增速比9月放缓2.6个百分点。

必和必拓在智利的Escondida铜矿工会称，工会工人周五结束长达24小时的罢工，但下周可能因公司裁员计划而再次罢工。

Southern Copper Corp在秘鲁的两个最大工会工人周三称，他们已经开始无限期罢工，要求公平分享矿业利润，但公司称，罢工并未影响到运作。(完) (编译 侯雪萍/李爽 审校 徐文焰/戴素萍)

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