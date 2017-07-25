金属期市：伦铜触及五个月高位，受技术面动能提振

路透悉尼/墨尔本7月25日 - 伦敦期铜周二触及2月中旬以来最高水准，此前中国经济意外强劲态势以及美元走软加剧技术面上行动能。 花旗在一份报告中称，实货市场的人气已改善，因中国制造商已补充库存。 “保税仓库铜升水已回升至每吨72美元，为八个月以来最高，而且上海期交所铜库存也在稳步下降。虽然如此，我们认为在进口持续上升之前，还会有更多库存清理工作要做，”花旗称。 美元接近13个月低点，也支撑铜价。 0700 GMT，LME期铜 上涨1.5%，报每吨6,118美元，稍早曾触 及2月20日以来高点6,130美元。 三位交易员表示，上周铜价收在6,000美元关口上方之后，吸引了一 些买盘入场，与此同时今日亚洲盘初又突破了周一高位，吸引了新的止损 买单。鉴于供给充足，交易员均认为短期涨势难以为继。 沪铜 收高1.4%，报每吨48,560元人民币(7,195.14美元)。 铜矿商安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals) 及工会周 一称，公司已与智利Zaldivar铜矿的工人签定工资协议，避免了罢工威胁 。 加拿大和智利的铜出货受到干扰，减弱了今年下半年全球铜供应上升 的预期，冶炼厂向矿场收取的加工费用下调。 周一发布的数据显示，中国6月铜进口同比下跌11%，至1,444吨。 美国自由港麦克默伦铜金矿公司 在印尼运营的Grasberg铜矿 ，估计有5,000名工人将把罢工延长到第四个月，因劳资双方在裁员和雇 用条款方面存在纠纷。(完) (编译 刘秀红/王洋; 审校 王兴亚/张明钧)