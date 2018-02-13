金属期市：伦铜连续第二日上涨，得益于美元走软及股市回升

路透北京2月13日 - 伦敦期铜价格周二连续第二日攀升，从上周所及两个月低点回升，得益于美元走软以及全球股市的复苏走势。

经纪商Marex Spectron的亚洲机构金属销售负责人Matt France表示，交易商考虑在春节前补入部位。

春节期间，中国和上海期交所(ShFE)放假一周。

“感觉(基本金属)走势具有建设性，经受住了规模可观的多头清算，而且在上周的大量抛售之后实际上开始出现空头回补，”France表示。

0726GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜涨1.4%至每吨6,925美元，上日收涨1.1%。

上期所主力4月期铜三日来首次上涨，收高1.5%至每吨52,140元人民币(8,230.47美元)。

LME期锌、期镍和期铝均上涨约1%，期铅涨0.3%。

欧洲最大铜冶炼企业Aurubis AG正在进行深入阶段的谈判，把旗下的扁平轧材业务出售给德国铜产品公司Wieland-Werke AG，Aurubis在考虑将业务扩展至铜之外的其他金属。

美国总统特朗普周二将会见来自两个党派的部分议员并讨论贸易问题，他在考虑是否采取措施限制钢铁和铝进口，因为这些进口商品被视为损害美国企业的利益。

澳洲矿业巨擘必和必拓周二表示，帐上将登录18亿美元的所得税费用，因美国联邦政府调降企业所得税。

材料科技公司Umicore周一表示，电动汽车生产商在可预测的未来，将不得不在产品中继续使用稀缺且昂贵的钴，尽管他们推动提高镍的使用。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 陈宗琦/于春红)