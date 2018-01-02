金属期市：伦铜2018年开局走坚，受强劲的中国需求支撑

路透悉尼1月2日 - 伦敦期铜周二上涨，因市场押注2018年中国需求将好转，这令铜价在新年交易伊始时处在四年高位附近。

中国是全球最大的工业金属消费国，占到了全球铜需求的近一半。中国政府治理污染行业、供给侧改革以及强劲的需求增长，均支撑了铜价。

0113GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.3%至每吨7,267.50美元。路透数据显示，该合约2017年全年上涨31%，价格触及2014年1月以来最高，之前在12月28日触及最高水准7,312.50美元。

上海期交所交投最活跃的期铜合约下跌0.3%至每吨55,430元人民币(8,519美元)。

接近中国铜原料联合谈判小组(CSPT)的两名消息人士称，中国铜冶炼商已将第一季的加工精炼费用(TC/RC)底价定在每吨87美元和每磅8.7美分。由十家会员企业组成的CSPT决定，将第一季TC/RC底价从第四季的每吨95美元和每磅9.5美分下调8.4%。

几内亚矿业部周五称，政府已批准中国企业特变电工对该国一个新铝土矿场、一家铝精炼厂和一家炼铝厂总计逾28亿美元的投资。

除了期铅外，其余上海期交所交投活跃的基本金属走坚，期镍涨近2%，期铝和期锡分别上涨1.2%和1.3%。期锌则涨1%。(完) (编译 汪红英/戴素萍 审校 龚芳/王兴亚)