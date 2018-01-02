金属期市：伦铜2018开年走强，得益于中国强劲的需求前景

路透悉尼1月2日 - 伦铜周二上涨，新年伊始的首个交易日维持在四年高点附近，因市场押注2018年最大消费国中国的需求将增加。

中国是全球最大的工业金属消费国，铜需求量占全球需求的近一半。中国控制污染行业的举措、供给侧改革和强劲的需求增长对铜价构成支撑。

0713GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小幅走高至每吨7,260美元。路透数据显示，期铜2017年累计上涨31%，触及2014年1月以来高位，于12月28日触及7,312.50美元高点。

上海期货交易所主力期铜合约收跌0.6%，至每吨55,250元人民币。

接近中国铜原料联合谈判小组(CSPT)的两名消息人士称，中国铜冶炼商已将第一季的加工精炼费用(TC/RC)底价定在每吨87美元和每磅8.7美分。由十家会员企业组成的CSPT决定，将第一季TC/RC底价从第四季的每吨95美元和每磅9.5美分下调8.4%。

几内亚矿业部周五称，政府已批准中国企业特变电工对该国一个新铝土矿场、一家铝精炼厂和一家炼铝厂总计逾28亿美元的投资。

其他金属方面，沪镍收高2.36%，沪锡收高1%，沪锌收高0.76%，沪铝收跌0.33%。(完) (编译 王灿/刘秀红；审校 张明钧/艾茂林)