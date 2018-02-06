金属期市：伦镍挫逾3%领跌基本金属，受厌恶风险情绪及美元走强打击

路透墨尔本2月6日 - 伦敦期镍周二下挫逾3%，领跌基本金属族群，因“厌恶风险”情绪重创股市，美元受避险买盘推升。

全球股市重挫促使投资人削减风险资产敞口，转入美元避险，美元因而上扬。

但花旗银行认为，基于全球制造业景气上升，且部份金属供应短缺，金属价格下跌是买进机会。

“近期利率(产品)和股市的卖盘以及波动率的攀升，提供了工业金属轮换投资的机会，”花旗银行在一份报告中写道。

“我们建议资产经理未来一个月上调对工业金属的敞口，尤其是减少债券和其它固收产品的敞口...这符合我们对2018年上半年工业金属的建设性展望，主要是锌和铜。”

0547 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌1.5%至每吨7,064.50美元，仍持守在7,000美元上方，上日则涨1.8%。

沪铜回吐隔夜涨幅，跌0.4%至每吨52,810元人民币(8,405美元)。

LME期镍一度跌3.6%，目前下跌2.7%报每吨13,370美元。若跌破位于周五低点13,185的支撑位，则可能会回落至1月24日时的水平。其他金属跌幅则在1-2%不等。

交易员指出，将铜进口到中国的窗口已打开，这可能会支撑铜价，但一位交易员认为，鉴于交易员不愿冒着在农历新年假期期间持有铜库存的风险，铜流入料有限。

俄罗斯铝业联合公司周一称，计划今年将附加值产品(VAP)占铝产品总销售中的比例从2017年的47%提高至50-52%，因需求强劲且新增的VAP产能。(完) (编译 蔡美珍/王洋; 审校 艾茂林/郑茵)