金属期市：基本金属从多年高位附近回落，因特朗普言论提振美元

路透北京1月26日 - 基本金属价格周五从多年高位附近回落，此前美国总统特朗普发表言论称支持强势美元，促使美元兑主要货币脱离近期低点。

美元走强将增加其他货币持有者购买金属的成本。美元近来的跌势促使上海期铜周四跳涨1.5%，上海期镍涨3.5%。

“上日的反弹太突然。在价格上涨后，没有太多人想追高，”光大期货的有色金属研究负责人Xu Maili周五称，“毕竟，基本面并不好。修正很正常。”

INTL FCStone大宗商品顾问Edward Meir称，大宗商品价格可能将从周五将公布的美国第四季GDP初值中获得下一步线索。

0523 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.3%至每吨7,119.50美元，但本周周线仍有望上涨1.1%。

LME核准仓库的注册仓单铜库存周四跳增24,825吨至253,400吨，过去一周则激增67%。

上海期交所主力3月期铜跌0.2%至每吨53,450元人民币(8,447.12美元)。

全球最大铜矿商--智利国营铜业公司(Codelco)周四表示，其延长El Teniente矿山寿命的修正后计划，已获得环境评估许可。

路透调查显示，铜矿罢工和铝炼厂因治污而关停等供应面问题，将使得今年金属短缺问题更加严重，但中国需求疲弱可能会打压价格。(完) (编译 汪红英/于春红; 审校 刘秀红/王兴亚)