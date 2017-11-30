金属期市：基本金属走疲且11月料录得跌幅，无视中国制造业增长迹象

路透墨尔本11月30日 - 基本金属周四走疲，且11月看来将录得跌幅，投资人在年底前了结获利，无视中国及日本制造业数据报喜。

多数基本金属价格升至背离基本面的水位后，本月出现修正，但今年仍料连续第二年录得强劲涨幅，因全球制造业增速回升。

镍价本月以来下跌8%，电动车相关需求的热潮降温，另一方面，中国对抗污染的相关减产措施，未如原先预期严厉，使得锌及铝价下跌约5%。

“这可能只是小幅获利了结。过去一个月至六周期间，部分金属头寸出现小幅解除现象，”瑞银驻墨尔本分析师Lachlan Shaw称。

“铝多头肯定遭解除，因为原本预计会令市场收紧的中国冬季减产行动有了多一点的迂回空间，相关紧张情绪已缓解。”

伦敦金属交易所(LME)期铝一度下滑1.2%至每吨2,040美元，为8月15日以来最低，之后跌幅已收窄至0.4%。

铝价11月料累计下跌5%，创2016年5月以来最大月线跌幅。

沪铝本月跌逾11%。

0732GMT，LME期铜持平于每吨6,758美元，盘中稍早一度触及每吨6,720美元，为11月17日以来最低。沪铜跌0.6%至每吨52,840元人民币。

中国11月官方制造业PMI升至51.8，高于路透调查预估中值51.4，亦 高于10月份的51.6。

日本10月工业生产升幅不及预期，但企业预计，随着海外需求旺盛继 续支持工厂活动和更广泛的经济增长，11月和12月工业产出将强劲增长。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 白云/孙茉莉)