金属期市：年底临近之际，部分投资者了结金属市场获利

路透墨尔本12月19日 - 伦敦金属期货价格周二下跌，交易员了结近期涨势录得的获利。在数据显示全球制造业保持韧性后，投资者预期需求前景将更乐观，从而激励了市场近期上涨。

世界银行周二将中国2017年经济增长预期从10月预计的6.7%上调至6.8%，因个人消费和对外贸易支撑增长。

“工业大宗商品的投资者将密切关注中国当局对2018年经济增长目标的任何指引，”澳新银行在一份报告称。

0520 GMT，伦敦金属交易所(LME)期镍跌1.2%，至每吨11,690美元，部分回吐前一交易日2.2%的涨幅。周一镍价升破100日移动均线，此前中国宣布取消钢材等产品的出口关税，促使投资者在假日前了结空仓。

LME期铜跌0.3%至每吨6,884美元，抹去前一交易日的小幅涨幅。上海期铜跌0.1%至每吨53,430元人民币(8,077美元)。

美国共和党控制的国会看起来本周几乎肯定会通过全面税改议案，此前两名尚未表态的共和党参议员周一同意支持总统特朗普力推的税改案。

LME近月期铅较三个月合约升水CMPB0-3走阔至23.50美元，这是5月以来最高水准，反映年底前供应短缺。(完) (编译 张若琪/于春红; 审校 王兴亚/高琦)