金属期市：库存激增拖累期锌降至十周低位，期铜创近一个月最大日涨幅

路透伦敦3月6日 - 期铜周二创下近一个月来最大单日涨幅，受助于美元下跌和预期中国需求强劲，而期锌触及12月来最低，因库存上升缓解对锌可获得性的担忧。

伦敦金属交易所(LME)期铜收高1.4%，报每吨7,004美元，从周一触及的三周低位反弹，势将录得2月14日来最大单日涨幅。

“对铜的长期观点仍然非常正面，”荷兰银行分析师Casper Burgering说，“需求依然稳健，我们预计第二季度会出现一定程度的短缺。”

Burgering称，期铜可能在年底触及每吨大约7,100-7,150美元，去年12月触及四年高位7,312.50美元。

期铜升穿技术上十分重要的、切入位在6,968美元的100日移动平均线。

预计中国在未来几周发布的数据将显示，今年初经济保持稳定增长势头，因出口增加和制造业活动基本保持强韧。

美元大跌，扶助推高美元计价的金属价格。

LME期锌收高0.2%，报每吨3,302美元，此前触及12月28日来最低3,272美元，因交易所监控的仓库库存激增。

交易所监控的仓库有仓单库存在两日内激增111%至17.7万吨，缓解对供应短缺的忧虑。

LME期铝收高0.1%，报2,147美元。

LME期镍收高1.9%，报13,690美元，期铅收涨0.5%，报2,438美元。期锡收低0.6%，报21,430美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)