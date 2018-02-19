金属期市：投资者了结获利致期铜下跌；期铝因美国考虑课征进口税而上涨

路透伦敦2月19日 - 期铜周一下跌，继上周周线升幅为逾一年来最大，美元走坚带动一些获利了结。期铝则上涨，因美国表示，其正在考虑对铝课征进口关税。

期铜上周大涨7%，因股市反弹表明风险胃纳正在上升，而美元下跌则提振了以美元计价资产的吸引力。

“金融市场已有一个震荡相当大的月份，期铜的情况亦然，”Danske Bank分析师Jens Pedersen表示。“今天可能只是由于美元走强一点，这令基础金属承压。”

“本周将有另一轮制造业PMI数据，而这将衡量工业活动的情况，判断其是否仍以相对强劲的速度发展，抑或其是否接近峰值，前一种情况应该会抑制期铜和其他基础金属的跌势。而这是市场目前的关注点。”

指标LME期铜收低1.6%，报每吨7,118美元。许多亚洲市场因农历新年而休市，美国市场亦因总统日而休市，成交量尤其淡静。

伦敦金属交易所(LME)周一公布数据显示，LME仓库铜库存在增加5,500吨至338,275吨，为去年5月以来最高。

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和资产经理人在2月13日止当周，削减在纽约商品期货交易所(COMEX)的期铜净多仓。

期铝收高0.3%，报每吨2,214美元。期镍收低2.3%，报每吨13,600美元。期锌收跌0.6%，至每吨3,555美元，期铅收跌1.5%，报每吨2,575美元。期锡收低0.8%，报每吨21,575美元。(完) (编译 戴素萍 审校v李爽)