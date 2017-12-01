金属期市：期铅和期锌触及数周高位，因担心中国关闭炼厂影响供应

路透伦敦12月1日 - 期铅和期锌周五触及数周高位，因在铅季节性需求上升之际，中国加强污染检查，令市场担心供应。铅是生产电池的原材料。

多数其他金属也上涨，受助于亚洲和欧洲经济数据大多强劲，且美元下跌，此前媒体报导，前美国国家安全顾问弗林准备作证称总统曾指示他和俄罗斯接触。

中国防治雾霾，当局下令可造成污染的冶炼厂关闭，预计将影响铅和锌生产。

“我们听说政府将加大检查和监控力度，可能导致部份冶炼厂暂时关闭，总体来说，会限制铅生产商的生产，”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar说，他补充说，锌也受到影响。

冬季是铅需求高峰期，因气温降至零度以下，会导致电池无法正常工作。铅主要用来生产电池。

“基本面方面，如果从季节性因素来看，铅可能是受影响最大的金属，冬季天气较预期寒冷，可能带动需求强劲增长，”Bhar补充说。

指标期铅上涨3%，收报每吨2,544美元，为11月10日来最高。

LME现货铅较指标三个月期铅价差转为升水2美元，显示短期供应紧张，周二为贴水12.50美元。

LME三个月期锌收涨3%，报每吨3,249美元，此前触及11月1日来最高3,269.50美元。

LME期锌还受到上海钢期货上涨支撑，后者交投在9月中来最高水准附近。

尽管财新/Markit中国11月制造业PMI环比小幅下滑，并创下五个月最低水平，但这项调查主要集中在中小型企业。

LME期铜升1.1%，收报6,833美元，上日收平盘。

期铝攀升1.3%，报2,074.50美元。

期镍上涨1.6%，报11,290美元。期锡下滑0.7%，报19,455美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)