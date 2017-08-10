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2017年8月10日 / 晚上6点05分 / 4 天前

金属期市：期铅持于六个月高位附近，因预期供应收紧

路透新闻部

1 分钟阅读

* LME铅注销仓单在40%以上

* 四川矿场进行一个月维护

路透伦敦8月10日 - 期铅周四持于本周稍早触及的六个月高位附近，受供应收紧的预期提振，因矿场关闭导致冶炼厂的铅精矿供应短缺。

伦敦金属交易所(LME)指标期铅下滑0.7%，收报每吨2,366美元，因获利了结。周三期铅触及2月14日来最高2,422美元。

铅和锌在同一个矿山开采，过去几年铅锌矿产能被大幅削减。

“精矿市场供应明显收紧，已开始抑制初级冶炼的产量，”Cru的铅分析师Neil Hawkes说，“需求相当良好，但9月、10月和11月的需求情况，将更多的是对目前供应题材的一个检验。”

在铅市，分析师预期，今明两年供应缺口不到5万吨。

逾一半的全球铅供应是来自二手或回收金属，分析师表示，这方面的供应不足够抵销矿场供应下降。

最大消费国中国的铅和铅精矿进口情况，反映出供应紧张。在截至6月底的六个月，中国进口了52,527吨，去年全年进口为1,075吨。

研究公司安泰科表示，四川开始进行环境审查，令当地60%的铅锌矿关闭，进行一个月的维护。这可能令8月和9月锌和铅供应下降。

LME仓库铅库存为15.3万吨，自5月中以来下降了17%。交易商还关注注销仓单在40%以上。

期铝收涨0.3%，至每吨2,037美元，稍早触及2014年11月来最高2,046.5美元。

期镍升3.3%，报10,985美元，稍早触及3月初来最高10,990美元，因担心亏损的矿场削减产能。

交易商表示，美元上涨，压制了工业金属价格的涨幅。

期铜下滑0.9%，报6,423美元。期锌升0.4%，报2,938美元。期锡涨0.6%，报20,325美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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