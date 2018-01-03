金属期市：期铅涨至触及11周高位，受助于汽车电池的季节性需求

路透伦敦1月3日 - 期铅周三触及11周高位，因预期季节性需求强劲和冬季月份供应可能短缺，引发投资者买入。

伦敦金属交易所(LME)指标期铅收涨0.3%，报每吨2,579美元，稍早触及10月16日来最高2,580美元。

“美国遭遇严寒侵袭，照片显示尼亚加拉瀑布的相当部分都已结冰，投资者兴致重新聚焦在铅，”Wood Mackenzie铅分析师Farid Ahmed表示。

“温度骤降导致汽车电池故障急增，可能推升电池更换需求。如果再遇上供应紧张和低库存，由此引发的供应严重不足的前景成了市场真正担心的问题。”

Wood Mackenzie，预期铅市今年供应短缺11.5万吨，2019年缺口为5.6万吨，2017年供应短缺11.9万吨。

今年全球铅需求预计约为1,200万吨，中国需求占大约40%。

逾80%的全球铅消费用于汽车电池。未来几个月最大的供应缺口料在最大消费国中国，因为政府治理污染，关闭冶炼设施。

在2014年至2016年间，开采的铅供应减少了大约50万吨，占全球总量的10%。

LME监控的仓库铅库存降至14.2025万吨，较去年1月下降超过25%。

美元上涨，令工业金属承压。

期铜下滑0.8%，至每吨7,147美元。期铝跌1.6%，至2,228美元。期锌跌0.7%，报3,326.5美元。期锡降0.7%，至19,900美元。期镍下滑1.7%，报12,400美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)