金属期市：期铅触及两个半月低位，因美元上涨和股市疲弱

路透伦敦3月1日 - 期铅周四触及两个半月来最低水准，其他工业金属也承压，因美元上涨，普遍的风险厌恶情绪打压全球股市。

“金属目前跟随宏观趋势而动，尤其是美元和美国股市走势，基本未理会微观因素，后者仍非常利多，”T-Commodity合作伙伴Gianclaudio Torlizzi表示。

全球股市连跌第三日，尽管美元兑一篮子货币升至六周高位，但在欧洲尾盘回吐大部份涨幅，此前美联储主席鲍威尔称，没有迹象显示美国经济过热。

“此轮金属市场抛售是健康的，减少了市场上的多头仓位，这些多仓已达到极端水平。市场上有少量空头头寸，但我们认为下行空间有限，”Torlizzi补充说。

他说，下行趋势可能再持续一周左右，很快会有再次作多的机会。

伦敦金属交易所(LME)期铅收低2.3%，报每吨2,445美元，为12月11日来最低。期铅是周三跌幅最大的LME金属，跌幅为2.9%，此前LME库存跳增12%。

财新/Markit 2月中国制造业采购经理人指数(PMI)良好，市场对此基本未作反应。该数据触及六个月最高水准，且好于市场预期。周三发布的数据显示，中国2月官方制造业PMI回落幅度超过预期，引发市场担忧。

LME期镍下滑2.3%，收报每吨13,475美元。

三个月期铝上涨0.7%，报每吨2,147美元。期铝是今日收涨的两种LME金属之一。

LME期铜下滑0.1%，收报每吨6,922美元，为2月13日来最低。期锌下跌1.2%，收报每吨3,407美元。期锡升0.6%，报每吨21,655美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)