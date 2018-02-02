金属期市：期铅触及六年半高位，但因美元反弹缩减涨幅

路透伦敦2月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅周五触及六年半高位，因中国大型矿场在冬季关闭，投资人担心供应短缺。

期铅缩减涨幅，其他基本金属也跌至平盘以下，因美元在强劲的美国就业数据发布后反弹，对市场带来压力。

LME指标期铅触及每吨2,685美元，为2011年7月29日来最高，后收涨0.6%，报2,680美元。

“每年这个时候，当内蒙古矿场冬季关闭，中国锌和铅采矿供应面临很大的压力，”BMO Capital Markets商品研究部门董事Colin Hamilton表示。

“显然，市场精矿面收紧，这传导至LME价格。”

他补充说，中国铅精矿供应短缺变得很严峻，加工费已经出现跌至零或负水平的情况。

金属承压，因美元反弹，受助于数据显示，美国1月薪资进一步上涨，创2009年来最大同比增幅，提振了今年通胀将加速和美国加息次数将多于预期的前景。

现货铅较三个月期铅CMPB0-3升水上升至22美元，为逾一个月最高，反映铅短期供应不足。

LME三个月期铜跌1%，收报7,045美元，从一周高位7,188.50美元回落。根据Marex Spectron的Alastair Munro，铜的投机性多头头寸规模是LME金属中最小，相当于未平仓合约4.3%。

LME期锡摆脱基本金属市场的弱势，收涨0.6%，报21,530美元，此前数据显示，LME注册仓单库存下跌16%至1,155吨，很接近2016年11月创下的纪录低位1,125吨。

期铝跌0.7%，收报每吨2,210美元。期锌跌1.6%，报3,502美元。期镍跌4.1%，报13,430美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)